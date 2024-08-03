Уничтожение С-400 в Крыму и анонс "современных решений" для ВСУ: новости за 2 августа

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 2 августа, вероятно, были уничтожены четыре пусковых установки С-400. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "современные решения" для уменьшения бюрократии и бумажной работы в подразделениях ВСУ.

В Крыму уничтожены четыре установки С-400

Как сообщил "Крымский ветер", во временно оккупированном Крыму в ночь на 2 августа, вероятно, были уничтожены четыре пусковые установки С-400.

По информации источников Telegram-канала, ночью в Севастополе на высотах Кая-Баш предварительно впечатлена позиция ЗРК С-400 "Триумф" из четырех пусковых установок на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6.

Зеленский анонсировал "современные решения" для украинских воинов

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Министерство обороны готовит новые и современные решения по уменьшению бюрократии и бумажной работы в подразделениях ВСУ.

"Провел совещание с командой Министерства обороны. Готовим новые и абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений", - рассказал Зеленский.

По его словам, уже скоро эти решения будут представлены украинскому обществу.

"Имеют (решение - ред.) действительно инновационный вид", - добавил президент.

Харрис избрали официальным кандидатом в президенты США

В США прошло голосование, на котором демократы избрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению демократов, этим кандидатом станет вице-президент Камала Харрис.

В голосовании приняли участие около 4000 тысяч делегатов, выделенных во время праймериз от Демократической партии.

За Харрис отдали свой голос 3923 демократа. Для официального выдвижения на выборы Харрис потребовалось минимум 1976 голосов.

В Украине утвердили новую профессию - деминер

Национальное агентство квалификаций утвердило новый профессиональный стандарт для деминеров.

Ранее в Украине не существовало единого профессионального стандарта для деминеров, что усложняло подготовку специалистов. Наличие нового стандарта создает единые правила обучения, что позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов и облегчит их интеграцию как в украинской, так и в международной сфере.

Заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный подчеркнул, что новый стандарт значительно расширит возможности для обучения и позволит получить квалификацию, признаваемую на международном уровне.

После утверждения стандарта будут введены в правовое поле новые требования, в частности, присвоение кода профессии и упорядочение оплаты труда. Также будет разработан образовательный стандарт для подготовки дипломированных деминеров.

Разработанный стандарт предусматривает пять уровней подготовки от базового уровня для нетехнического обследования до уровня для разминирования территорий и зданий.

Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново

Тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая попала под обстрел 8 июля, отменят. Он будет проведен заново уже на Prozorro.

"Благотворительный фонд "Охматдета" перечислит средства на казначейский счет заведения, поэтому следующий тендер состоится уже в электронной системе Prozorro и по правилам публичных закупок. К проведению тендера будет привлечено ГП "Медицинские закупки", - рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме того, после резонанса по тендеру Минздрав и "Охматдет" инициируют создание наблюдательно-ревизионного совета, в который войдут шесть наиболее задонативших благотворителей, а также по одному представителю от Минздрава и больницы, и представители строительных подрядчиков - всего 15 человек.

Совет должен быть создан в течение недели, он должен создать критерии, по которым выберут подрядчика для восстановления. После этого проведут тендер через Prozorro. Поэтому всех подрядчиков, которые соответствуют критериям, призывают приобщить к тендеру.

Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной

Соглашение было подписано 3 февраля 2022 года, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил соглашение и приложения к нему 1 августа.

Объем двусторонней торговли Турции и Украины в 2023 году составил 7,3 млрд. долларов, сообщил 1 августа министр торговли Омер Болат после встречи с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Он подчеркнул, что ожидается, что зона свободной торговли увеличит объемы до 10 млрд. долларов за короткий период. Он отметил, что Турция и Украина будут продолжать укреплять сотрудничество и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов.

Украина вернула тела еще 250 погибших военных

Украине по результатам репатриационных мер удалось вернуть на родную землю тела 250 погибших защитников.

Тела погибших были репатриированы из разных регионов, в частности, из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и моргов на территории РФ.

Передача тел происходила в соответствии с нормами Женевских конвенций. Репатриированные тела и останки будут перевезены в соответствующие государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят их лица.

После идентификации тела погибших защитников будут переданы родным для достойного захоронения.