Зеленский анонсировал "современные решения" для украинских воинов
Министерство обороны Украины готовит новые и современные решения по уменьшению бюрократии и бумажной работы в подразделениях ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Провел совещание с командой Министерства обороны. Готовим новые и абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений", - рассказал Зеленский.
По его словам, уже скоро эти решения будут представлены украинскому обществу.
"Имеют (решение - ред.) действительно инновационный вид", - добавил президент.
Изменения в мобилизации
Напомним, вчера Генеральный штаб ВСУ анонсировал изменения в мобилизации.
Они предполагают, что командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу, без участия ТЦК.
Такие изменения, по мнению военного командования, позволят:
- упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
- командирам воинских частей подобрать и призывать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты своей Родины;
- военнообязанные могут избрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях;
- нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).
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