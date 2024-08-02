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Зеленский анонсировал "современные решения" для украинских воинов

Украина, Пятница 02 августа 2024 19:36
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Зеленский анонсировал "современные решения" для украинских воинов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Украины готовит новые и современные решения по уменьшению бюрократии и бумажной работы в подразделениях ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел совещание с командой Министерства обороны. Готовим новые и абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений", - рассказал Зеленский.

По его словам, уже скоро эти решения будут представлены украинскому обществу.

"Имеют (решение - ред.) действительно инновационный вид", - добавил президент.

Изменения в мобилизации

Напомним, вчера Генеральный штаб ВСУ анонсировал изменения в мобилизации.

Они предполагают, что командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу, без участия ТЦК.

Такие изменения, по мнению военного командования, позволят:

  • упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
  • командирам воинских частей подобрать и призывать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты своей Родины;
  • военнообязанные могут избрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях;
  • нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

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