В Украине утвердили новую профессию - деминер

Ранее в Украине не существовало единого профессионального стандарта для деминеров, что затрудняло подготовку специалистов. Наличие нового стандарта создает единые правила для обучения, что позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов и облегчит их интеграцию как в украинской, так и в международной сфере.

Заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный подчеркнул, что новый стандарт значительно расширит возможности для обучения и позволит получить квалификацию, признаваемую на международном уровне.

После утверждения стандарта будут введены в правовое поле новые требования, в частности присвоение кода профессии и упорядочение оплаты труда. Также будет разработан образовательный стандарт для подготовки дипломированных деминеров.

Разработанный стандарт предусматривает пять уровней подготовки, от базового уровня для нетехнического обследования до уровня для разминирования территорий и зданий.