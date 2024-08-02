В Крыму ночью уничтожены четыре установки С-400, - "Крымский ветер"

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 2 августа, вероятно, были уничтожены четыре пусковые установки С-400.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Крымский ветер".

Как сообщают источники Telegram-канала, ночью в Севастополе на высотах Кая-Баш, предварительно, поражена позиция ЗРК С-400 "Триумф" из четырех пусковых установок на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6.

Ситуация в Крыму

В ночь на 2 августа, около 2:00, в Крыму раздались взрывы в нескольких районах. Громко было в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

Уже утром около 8:00 стало известно, что в районе оккупированной Балаклавы в Крыму произошли пожары на позициях российской воинской части ПВО.

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