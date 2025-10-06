Почти 1100 солдат, танки и десяток артсистем: Генштаб обновил потери РФ за сутки
Фото: ВСУ продолжают наносить потери противнику (Виталий Носач, РБК-Украина)
За последние сутки, с 5 на 6 октября, россияне потеряли на фронте еще 1090 солдат. Также ВСУ уничтожили 5 танков, 18 артсистем и 63 единицы автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 октября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 116 340 (+1090) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 235 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 23 313 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 33 464 (+18) ед;
- РСЗО - 1516 ед;
- средства ПВО - 1223 (+1) ед;
- самолетов - 427 ед;
- вертолетов - 346 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 67 226 (+363) ед;
- крылатых ракет - 3841 (+38) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 63 496 (+63) ед;
- специальной техники - 3971 ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, что по состоянию на вечер 5 октября, на фронте произошло 192 боевых столкновений.
Наибольшее количество атак было зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях, а именно - по 39.
