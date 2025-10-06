Почти 1100 солдат, танки и десяток артсистем: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За последние сутки, с 5 на 6 октября, россияне потеряли на фронте еще 1090 солдат. Также ВСУ уничтожили 5 танков, 18 артсистем и 63 единицы автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 октября 2025 года ориентировочно составляют: личного состава - около 1 116 340 (+1090) человек ранены/ликвидированы;

танков - 11 235 (+5) ед;

боевых бронированных машин - 23 313 (+14) ед;

артиллерийских систем - 33 464 (+18) ед;

РСЗО - 1516 ед;

средства ПВО - 1223 (+1) ед;

самолетов - 427 ед;

вертолетов - 346 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 67 226 (+363) ед;

крылатых ракет - 3841 (+38) ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 63 496 (+63) ед;

специальной техники - 3971 ед.