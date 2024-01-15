Уничтожение самолетов РФ: в Воздушных силах заговорили о подготовке к пляжному сезону

После уничтожения российских самолетов А-50 и Ил-22 в Воздушных силах заговорили о подготовке к пляжному сезону на побережье Азовского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"Ну что, друзья, сейчас Азовское море чисто, как никогда! Готовимся к пляжному сезону на его побережье", - сказал он.

Олещук поблагодарил всех, кто планировал, организовывал и принимал непосредственное участие в операции по уничтожению самолетов окупантов.

"На палубе авианосца "Москва" уже точно не хватает места. Продолжаем рубрику Вечного полета, братья. Дальше будет..", - добавил командующий.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22.

15 января командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года. Чуть позже официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Отметим, что в общей сложности у России может быть 9 единиц А-50, но не все из них боеспособны. Подробно о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - в материале.