Знищення літаків РФ: у Повітряних силах заговорили про підготовку до пляжного сезону

Після знищення російських літаків А-50 і Іл-22 у Повітряних силах заговорили про підготовку до пляжного сезону на узбережжі Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Ну що, друзі, нині Азовське море чисте, як ніколи! Готуємось до пляжного сезону на його узбережжі", - сказав він.

Олещук подякував усім, хто планував, організовував і брав безпосередню участь в операції із знищення літаків окупантів.

"На палубі авіаносця "Москва" вже точно бракує місця. Продовжуємо рубрику Вечного полета, братья. Далі буде..", - додав командувач.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ

РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22.

15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на знищення літаків РФ, назвавши цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року. Трохи пізніше офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зазначимо, що загалом у Росії може бути 9 одиниць А-50, але не всі з них боєздатні. Докладно про те, чому важливим є знищення А-50 і в чому унікальність цієї операції - у матеріалі.