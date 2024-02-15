Уничтожение корабля "Цезарь Куников" и новое заседание "Рамштайн": новости за 14 февраля

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников"

В Черном море утром ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

ПВО, F-16 и не только. Умеров рассказал о результатах "Рамштайна-19"

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-19") прошло в Брюсселе и на нем обсуждали вопросы усиления ПВО, дронов и артиллерийских систем, рассказал министр обороны Рустем Умеров.

В частности, официально начала работу коалиция Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

Махинации с закупками Минобороны: обнаружена еще одна коррупционная схема

Правоохранители разоблачили новую коррупционную схему с закупками Министерства обороны. Схема позволяла значительно завышать цены на продукты.

Схема позволяла поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые продукты.

В ВСУ объяснили, что будут делать, если РФ перережет основной логистический путь в Авдеевке

Несмотря на то, что в Авдеевке Донецкой области уже несколько дней продолжаются уличные бои, украинские военные позаботились о запасных путях поставок в город.

Это сделали на случай, если враг сможет перерезать основной логистический путь, рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Оккупанты баллистикой ударили по Николаевке в Донецкой области: погибли две женщины

Российские военные ударили по Николаевке в Донецкой области. В результате обстрела погибли две женщины.

По информации прокуратуры, враг использовал РСЗО "Торнадо-С" с кассетными боевыми элементами.

В три-четыре раза больше. Германия пообещала увеличить поставки снарядов Украине

Германия продолжает вкладывать средства в производство боеприпасов, поэтому Украина в 2024 году сможет получить как минимум втрое больше снарядов, рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Зеленский провел совещание по оружию против дронов: есть решение, как ослепить "Орланы"

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства, военными и оборонно-промышленным комплексом.

Главной темой обсуждений стало оружие против разведывательных дронов.

У Байдена заявили об "угрозе нацбезопасности" США: что известно

В Палате представителей США предупредили о серьезной угрозе национальной безопасности.

Также эту информацию подтвердил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.