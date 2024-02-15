Уничтожение корабля "Цезарь Куников" и новое заседание "Рамштайн": новости за 14 февраля

Украинские защитники смогли при помощи морских дронов уничтожить большой десантный корабль россиян "Цезарь Куников". Тем временем состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн".
Более детально о том, что произошло в среду, 14 февраля, - в материале РБК-Украина.
Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников"
В Черном море утром ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".
В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
ПВО, F-16 и не только. Умеров рассказал о результатах "Рамштайна-19"
Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-19") прошло в Брюсселе и на нем обсуждали вопросы усиления ПВО, дронов и артиллерийских систем, рассказал министр обороны Рустем Умеров.
В частности, официально начала работу коалиция Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.
Махинации с закупками Минобороны: обнаружена еще одна коррупционная схема
Правоохранители разоблачили новую коррупционную схему с закупками Министерства обороны. Схема позволяла значительно завышать цены на продукты.
Схема позволяла поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые продукты.
В ВСУ объяснили, что будут делать, если РФ перережет основной логистический путь в Авдеевке
Несмотря на то, что в Авдеевке Донецкой области уже несколько дней продолжаются уличные бои, украинские военные позаботились о запасных путях поставок в город.
Это сделали на случай, если враг сможет перерезать основной логистический путь, рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.
Оккупанты баллистикой ударили по Николаевке в Донецкой области: погибли две женщины
Российские военные ударили по Николаевке в Донецкой области. В результате обстрела погибли две женщины.
По информации прокуратуры, враг использовал РСЗО "Торнадо-С" с кассетными боевыми элементами.
В три-четыре раза больше. Германия пообещала увеличить поставки снарядов Украине
Германия продолжает вкладывать средства в производство боеприпасов, поэтому Украина в 2024 году сможет получить как минимум втрое больше снарядов, рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Зеленский провел совещание по оружию против дронов: есть решение, как ослепить "Орланы"
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства, военными и оборонно-промышленным комплексом.
Главной темой обсуждений стало оружие против разведывательных дронов.
У Байдена заявили об "угрозе нацбезопасности" США: что известно
В Палате представителей США предупредили о серьезной угрозе национальной безопасности.
Также эту информацию подтвердил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
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