ua en ru
Ср, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты баллистикой ударили по Николаевке в Донецкой области: погибли две женщины

Николаевка, Среда 14 февраля 2024 15:40
UA EN RU
Оккупанты баллистикой ударили по Николаевке в Донецкой области: погибли две женщины Архивное фото: Оккупанты баллистикой ударили по Николаевке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 14 февраля, ударили по Николаевке в Донецкой области. В результате обстрела погибли две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Город попал под обстрел около 14 часов - в зоне поражения оказалась жилая застройка", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на данный момент известно о двух погибших женщинах - 62 и 74 лет. Кроме того, один человек получил ранения.

Оккупанты баллистикой ударили по Николаевке в Донецкой области: погибли две женщины

Фото: Последствия удара (facebook.com/vadym.filashkin)

"Окончательные последствия обстрела устанавливаем", - написал Филашкин.

Также в эфире национального телемарафона глава области сообщил, что враг бил баллистикой.

Обстрел Селидово в Донецкой области

Напомним, ночью Донецкая ОВА сообщила, что российские оккупанты обстреляли город Селидово. В результате удара пострадала пятиэтажка, было разрушено 12 квартир в одном подъезде.

Позже стало известно, что россияне во второй раз за ночь ударили по городу. В результате атаки был поврежден корпус больницы, вспыхнул пожар.

По состоянию на утро количество жертв и пострадавших возросло. Известно, что погибли три человека, 12 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Война в Украине
NEWS
Одно из новейших суден РФ. Что известно о БДК "Цезарь Куников", который уничтожила Украина
Одно из новейших суден РФ. Что известно о БДК "Цезарь Куников", который уничтожила Украина
DAILY
Страхование жизни и имущества во время войны: сколько стоит полис и кому его не продадут
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Страхование жизни и имущества во время войны: сколько стоит полис и кому его не продадут