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В Воздушных силах рассказали, сколько самолетов А-50 осталось у России

Украина, Суббота 24 февраля 2024 11:34
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В Воздушных силах рассказали, сколько самолетов А-50 осталось у России Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

У России осталось менее восьми самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Один из таких вчера, 23 февраля, уничтожили Силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Успехи, которые сегодня есть, эта дальняя рука, возможность доставать врага там, где он абсолютно этого не ждет, говорит о том, что противник будет меньше иметь способностей на этом направлении, потеряв А-50", - сказал он.

Спикер отметил, что уничтоженный самолет был модернизирован. Как объяснил Игнат, А-50 - это фактически радар, который может наблюдать и сканировать, видеть все воздушные цели в радиусе 600 км и выявлять системы РЭБ.

"Нужно смотреть на данные разведки смотреть. Говорил глава ГУР Кирилл Буданов, что было восемь самолетов до этого. Из них там не все рабочие, не все модернизированы. Поэтому там на пальцах одной руки их было", - добавил Игнат.

Уничтожение российского самолета

Напомним, вчера вечером источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

В ГУР уточнили, что А-50У - это новая модернизированная версия самолета. Стоимость уничтоженного самолета - 350 миллионов долларов.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Больше о том, в чем заключается уникальность А-50 - в материале РБК-Украина.

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