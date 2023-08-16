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Пограничники в Херсонской области уничтожили вражеский комплекс радиоразведки (видео)

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Херсон, Среда 16 августа 2023 14:40
Пограничники в Херсонской области уничтожили вражеский комплекс радиоразведки (видео) Фото: пограничники уничтожили вражеский комплекс радиоразведки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники уничтожили комплекс радиоэлектронной разведки оккупантов. Это произошло в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"А чтобы не подсматривали. В Херсонской области пограничники уничтожили российский комплекс радиоэлектронной разведки. Теперь смотреть на цивилизованный мир нечем", - отметили в ГПСУ.

Пограничники не уточнили, какой именно вражеский комплекс был уничтожен.

Россия несет потери на войне

Следует напомнить, что Россия скрывает свои потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. Российские оппозиционные СМИ подтвердили гибель всего нескольких десятков тысяч российских солдат.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже более 255 тысяч своих военных и тысяч единиц техники.

Так, недавно бойцы ССО в сотрудничестве с другими военными уничтожили российскую станцию радиопомех "Житель" и показали видео боевой работы.

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