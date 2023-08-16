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"Отминусовали" десятки россиян. ВСУ уничтожили партию оккупантов с помощью подполья

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Среда 16 августа 2023 18:00
"Отминусовали" десятки россиян. ВСУ уничтожили партию оккупантов с помощью подполья Фото: украинские военные (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины благодаря информации от подполья отработали по партии россиян на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Отмечается, что в результате прицельного удара были уничтожены десятки оккупантов, техника и военные объекты врага.

"Силы обороны нанесли прицельные удары по подразделениям противника, который решил провести учения на захваченных украинских землях. Точные потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются", - добавляет "Центр национального сопротивления".

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около 255570 военных.

Тем временем пограничники отработали по вражескому комплексу радиоэлектронной разведки оккупантов в Херсонской области.

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