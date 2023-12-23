ВСУ уничтожили еще 1040 оккупантов и более 15 танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 17 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1040 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 352 390 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 352 390 (+1040) человек ликвидировано;

танков - 5854 (+17) ед.;

боевых бронированных машин - 10871 (+28) ед.;

артиллерийских систем - 8286 (+36) ед.;

РСЗО - 932 (+0) ед.;

средства ПВО - 611 (+0) ед.;

самолетов - 327 (+3) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6384 (+19) ед.;

крылатые ракеты - 1613 (+0) ед.;

корабли/катера - 22 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10995 (+51) ед.;

специальная техника - 1223 (+6) ед. Фото: потери врага по состоянию на 23.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные: вели позиционные бои к востоку от Клищеевки Донецкой области;

продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области;

сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области. Согласно данным Генерального штаба Украины, за прошедшие сутки военные отбили 40 атак противника на Авдеевском направлении, а также продолжают истощать врага на Мелитопольском направлении.