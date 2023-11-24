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Уничтожены "Бук" и около 700 россиян. ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Пятница 24 ноября 2023 11:32
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Уничтожены "Бук" и около 700 россиян. ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении Фото: ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 23 ноября, украинские воины уничтожили около 675 российских оккупантов. Также среди потерь врага ЗРК "Бук".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

На направлении враг:

  • нанес 16 авиаударов;
  • провел 43 боевых столкновений;
  • совершил 762 артобстрела.

Авдеевское направление

Российские оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону и наносят террористам значительные потери.

"Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалиново, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 20 атак", - пишет пресс-служба.

Марьинское направление

ВСУ отбили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление

Россияне безуспешно вели штурмовые действия юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Враг вел штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Достижения наших воинов

Как рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, потери врага на направлении составили 675 человек. Также наши воины уничтожили, кроме ЗРК "Бук-М1", 22 единицы военной техники врага, в частности:

  • 2 танка;
  • 8 ББМ;
  • 3 артсистемы;
  • 1 ПВО;
  • 1 БпЛА;
  • 7 автомобилей.

Еще 37 единиц техники врага повреждены.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 22 ноября, российские террористы потеряли 1100 солдат. С начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны было уничтожено около 322 900 вражеских солдат.

Тем временем воины бригады специального назначения НГУ "Азов" показали работу на фронте. Уничтожили дронами четыре российских комплекса видео-тепловизионного наблюдения типа "Муром".

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