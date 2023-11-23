Более тысячи оккупантов, 20 танков и 36 ББМ. Новые потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 23 ноября, составили 1130 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 321 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 танков, 36 ББМ и 33 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 321 800 (+1130) человек ликвидировано;

танков - 5466 (+20) ед.;

боевых бронированных машин - 10224 (+36) ед.;

артиллерийских систем - 7802 (+33) ед.;

РСЗО - 902 (+3) ед.;

средства ПВО - 591 (+2) ед.;

самолетов - 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5799 (+15) ед.;

крылатые ракеты - 1564 ед.;

корабли/катера - 22 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10198 (+39) ед;

специальная техника - 1107 (+2) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 22 ноября, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновений.

Из отчета Института изучения войны известно, что ВСУ продолжают вести наступательную операцию на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские "военкоры" утверждают, что ВСУ атакуют вблизи Поймы, Песчановки, Подстепного, Антоновского шоссе и железнодорожного моста.