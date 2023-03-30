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Под Бахмутом бойцы одним выстрелом уничтожили склад БК и технику оккупантов (видео)

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Бахмут, Четверг 30 марта 2023 08:25
Под Бахмутом бойцы одним выстрелом уничтожили склад БК и технику оккупантов (видео) Фото: под Бахмутом бойцы одним выстрелом уничтожили склад БК и технику оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы под Бахмутом Донецкой области уничтожили вражеский состав БК и военную технику оккупантов. Это ВСУ удалось из одного выстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Под Бахмутом. Благодаря активному взаимодействию разведчиков 30 отдельной механизированной бригады и артиллеристов 26 и 45 бригад были уничтожены состав БК и военная техника оккупантов из одного выстрела", - говорится в описании под видео.

Отмечается, что к этой работе была привлечена 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича и 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" из артиллерии.

Добавим, ранее в разведке показали, как украинские снайперы уничтожают врагов под Бахмутом.

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