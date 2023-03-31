Россияне наступают на пяти направлениях, ВСУ отбили 80 атак, - Генштаб

Россияне сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные отразили более 80 атак противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.