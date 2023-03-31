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Уничтожены 460 оккупантов и девять дронов: Генштаб обновил потери России

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Киев, Пятница 31 марта 2023 08:39
Уничтожены 460 оккупантов и девять дронов: Генштаб обновил потери России Фото: украинские бойцы ликвидировали еще 460 российских оккупантов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 460 оккупантов. Также было уничтожено девять БПЛА противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 173360 (+460) человек ликвидировано,
  • танков - 3615 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6977 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2675 (+4) ед,
  • РСЗО - 526 (+0) ед,
  • средства ПВО - 278 (+0) ед,
  • самолетов - 306 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2248 (+9),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5521 (+3) ед,
  • специальная техника - 294 (+3).

Напомним, что за минувшие сутки украинские силы отразили более 80 атак противника.

Ранее мы писали, что под Бахмутом ВСУ одним выстрелом уничтожили склад БК и технику оккупантов.

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