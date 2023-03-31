Уничтожены 460 оккупантов и девять дронов: Генштаб обновил потери России

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 460 оккупантов. Также было уничтожено девять БПЛА противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.23 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 173360 (+460) человек ликвидировано,

танков - 3615 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6977 (+3) ед,

артиллерийских систем - 2675 (+4) ед,

РСЗО - 526 (+0) ед,

средства ПВО - 278 (+0) ед,

самолетов - 306 (+0) ед,

вертолетов - 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2248 (+9),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5521 (+3) ед,

специальная техника - 294 (+3).

Напомним, что за минувшие сутки украинские силы отразили более 80 атак противника.

Ранее мы писали, что под Бахмутом ВСУ одним выстрелом уничтожили склад БК и технику оккупантов.

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