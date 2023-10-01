Пропал ребенок. Что делать, если это произошло в оккупации

При исчезновении ребенка на оккупированной территории главное не медлить. Есть важные моменты, о которых сразу следует сообщить в полицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"О факте исчезновения ребенка необходимо сразу сообщить Национальной полиции Украины любым доступным для заявителя способом, разъясняемым в Министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении.
При обращении заявитель должен предоставить всю имеющуюся информацию, которая может помочь в поиске, а именно:
"После предоставления всей необходимой информации заявитель должен сохранять постоянную связь с полицией, следовать инструкциям следователей и ювенальных полицейских", - добавили в Минреинтеграции.
В то же время в МВД советуют не публиковать много информации онлайн.
"Это может навредить безопасности разыскиваемого ребенка на территориях, находящихся под временной оккупацией", - говорят в ведомстве.
С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.
Депортация украинских детей стала поводом для того, что в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.