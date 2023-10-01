Зникла дитина. Що робити, якщо це сталось в окупації

Під час зникнення дитини на окупованій території головне не зволікати. Є важливі моменти про які одразу слід повідомити в поліцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Про факт зникнення дитини необхідно відразу повідомити Національну поліцію України будь-яким доступним для заявника способом, роз’яснюють у Міністерстві внутрішніх справ", - йдеться в повідомленні.
Під час звернення заявник має надати всю наявну інформацію, що може допомогти в пошуку, а саме:
"Після надання всієї необхідної інформації заявник повинен зберігати постійний зв’язок із поліцією, дотримуватись інструкцій слідчих та ювенальних поліцейських", - додали в Мінреінтеграції.
Водночас у МВС радять не публікувати багато інформації онлайн.
"Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією", - кажуть у відомстві.
З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.
Депортація українських дітей стала приводом для того, що в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини в РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.
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