Обесточены более полумиллиона человек: в Минэнерго раскрыли последствия ночного удара РФ

"В ночь с 28 на 29 ноября враг нанес массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что в результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч на Харьковщине.

"Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - добавили в министерстве.

Также сообщается, что во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Уровень потребления

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 29 ноября, по состоянию на 8:30, его уровень был на 2,1% выше, чем в это же время в прошлую субботу - 22 ноября. Причина - применение меньшего объема вынужденных ограничений в большинстве регионов.

Вчера, 28 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущих суток - в четверг, 27 ноября.