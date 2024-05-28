Нашли подозрительные вещи или взрывчатку? Что делать и куда обращаться
При обнаружении подозрительных вещей или взрывчатки запрещается их трогать или передвигать. Необходимо срочно обратиться в профильные службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что опасными предметами являются вещи, из которых раздаются звуки (тиканье часов, сигналы через определенный промежуток времени и т.д., мигание индикаторной лампочки). Кроме того, такие предметы могут иметь механизмы и источники питания (батарейки, аккумуляторы и т.п.).
Также о взрывчатке могут свидетельствовать наличие растяжек проводов. Такие предметы также могут быть подвешены на деревьях или их оставляют на скамейках.
При обнаружении взрывных устройств срочно звоните по телефону 101 или 102.
Категорически запрещается:
- касаться опасного предмета и передвигать его;
- пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами, это может спровоцировать взрыв;
- заливать его жидкостями, засыпать землей или чем-то его накрывать;
- касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.
Напомним, ранее спасатели объясняли, что делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
Также в ГСЧС дали советы украинцам на случай, если попали под обстрел в авто.
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