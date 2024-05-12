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Что делать, если обстрел застал в авто: спасатели дали украинцам советы

Украина, Воскресенье 12 мая 2024 20:06
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Что делать, если обстрел застал в авто: спасатели дали украинцам советы Иллюстративное фото: спасатели дали украинцам советы на случай, если обстрел застал их в авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам советуют соблюдать ряд правил безопасности в случае, если обстрел застал их в автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

В случае, если обстрел начался, когда вы едете в автомобиле, необходимо:

  • не паниковать;
  • попросить водителя остановиться (или остановиться, если вы водитель);
  • спрятаться в ближайшем углублении или лечь на землю;
  • скрестить ноги, прикрыть голову руками, закрыть глаза и открыть рот;

Спасатели также отмечают, что выезжать на обочину в случае обстрела опасно - там могут быть взрывоопасные предметы.

Напомним, ранее спасатели советовали украинцам приобрести огнетушитель для дома, который нужен на случай пожара.

Более детально о том, как его выбрать, - в материале РБК-Украина.

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