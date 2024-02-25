Что делать при обнаружении взрывоопасных предметов: советы спасателей
После полномасштабного вторжения России в Украину, обстрелов всей территории нашего государства из разного типа вооружения на земле или в ней остаются остатки боеприпасов или даже неразорванные снаряды. Также в прифронтовых и деоккупированных регионах фиксируется высокая минная опасность. В связи с этим гражданским напомнили, что делать в случае обнаружения подозрительного предмета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как действовать при обнаружении взрывоопасного предмета:
- не трогать;
- отойти на безопасное расстояние как можно дальше;
- по возможности с помощью подручных средств оградить место;
- позвонить по номеру 101 или 102 и сообщить о находке;
- предупредить окружающих;
- дождаться приезда хотя бы одной из оперативных групп.
Разминирование Украины
Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
При этом Литва возглавила коалицию по разминированию Украины. Уже состоялась первая встреча партнеров.
Также 7 февраля Европейский Союз передал Украине систему разминирования DOK-ING MV-10. Ее получила Государственная служба специального транспорта Украины. Новый комплекс стал частью пакета поддержки ЕС в размере 25 млн евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на саммите ЕС-Украина в феврале 2023 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.