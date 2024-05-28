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Знайшли підозрілі речі чи вибухівку? Що робити і куди звертатися

Україна, Вівторок 28 травня 2024 05:47
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Знайшли підозрілі речі чи вибухівку? Що робити і куди звертатися Фото: українцям нагадали, що роботи, якщо знайшли підозрілі речі чи вибухівку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

При виявленні підозрілих речей чи вибухівки забороняється їх чіпати або пересувати. Потрібно терміново звернутися до профільних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що небезпечними предметами є речі, з яких лунають звуки (цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу тощо, є миготіння індикаторної лампочки). Крім того, такі предмети можуть мати механізми і джерела живлення (батарейки, акумулятори тощо).

Також про вибухівку можуть свідчити наявність розтяжок дротів. Такі предмети також можуть бути підвішеними на деревах або їх залишають на лавках.

При виявленні вибухових пристроїв терміново телефонуйте 101 або 102.

Категорично забороняється:

  • торкатися небезпечного предмета і пересувати його;
  • користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, це може спровокувати вибух;
  • заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
  • торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Нагадаємо, раніше рятувальники пояснювали, що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Також у ДСНС дали поради українцям на випадок, якщо потрапили під обстріл в авто.

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