Знайшли підозрілі речі чи вибухівку? Що робити і куди звертатися

При виявленні підозрілих речей чи вибухівки забороняється їх чіпати або пересувати. Потрібно терміново звернутися до профільних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що небезпечними предметами є речі, з яких лунають звуки (цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу тощо, є миготіння індикаторної лампочки). Крім того, такі предмети можуть мати механізми і джерела живлення (батарейки, акумулятори тощо).

Також про вибухівку можуть свідчити наявність розтяжок дротів. Такі предмети також можуть бути підвішеними на деревах або їх залишають на лавках.

При виявленні вибухових пристроїв терміново телефонуйте 101 або 102.

Категорично забороняється: