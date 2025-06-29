Нашли "переправщиков" в соцсетях: ГПСУ сорвала очередную попытку незаконного выезда

По данным пограничников, сегодня, 29 июня, утром, в ходе реализации оперативной информации, пограничный наряд отдела "Лужанка" Мукачевского отряда обнаружил четырех жителей Запорожской области и двух - Тернопольщины.

Мужчин задержали в 400 метрах от границы. Оперативники выяснили, что все они воспользовались услугами переправщиков, которых нашли через социальные сети.

Каждый из правонарушителей должен был заплатить дельцам по 120 тысяч гривен. За эти деньги неустановленные лица дистанционно руководили действиями своих "клиентов", предоставляя им информацию о том, где можно вне пунктов пропуска пересечь границу.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, а дела направлены в суд.

"Круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы, устанавливается", - добавили в ГПСУ.