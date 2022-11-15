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СБУ открыла дело о прославлении "русского мира" в Киево-Печерской Лавре

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Вторник 15 ноября 2022 09:56
СБУ открыла дело о прославлении "русского мира" в Киево-Печерской Лавре Фото: СБУ открыла дело о прославлении "русского мира" в Киево-Печерской Лавре (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту события, которое произошло 12 ноября в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". В храме во время богослужения звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие "русский мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы в СБУ.

Следствие начато по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников. В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, 12 ноября священник ПЦУ Михаил Емельян опубликовал в видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской Лавре молятся за Россию.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что эта ситуация не останется без реакции. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что правоохранители в первую очередь установят аутентичность видео, и от этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия.

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