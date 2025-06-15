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Новые отношения и старые скелеты: когда нужно рассказать партнеру о детях, болезнях и "бывших"

Воскресенье 15 июня 2025 20:00
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Новые отношения и старые скелеты: когда нужно рассказать партнеру о детях, болезнях и "бывших" Когда рассказать партнеру о детях, болезнях, бывших и скелетах в шкафу (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В новых отношениях всегда возникает вопрос: что и когда говорить о своем прошлом? Нужно ли сразу признаваться, что у вас есть дети? Когда время рассказать о хронических болезнях или сложных семейных историях?

Как поговорить с новым партнером о личном и когда это сделать лучше всего, объяснил для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Все мы приходим в новые отношения с багажом. И конечно, скрывать от нового партнера свои "скелеты в шкафу" не стоит. Но и вываливать все сразу - тоже не лучшая идея.

"У кого-то - это чемодан с детьми, у кого-то - чемодан "эксов", у кого-то - рюкзак семейных драм или справка из клиники. И вопрос не в том, говорить ли об этом. А, как и когда", - говорит эксперт.

Он дал несколько важных подсказок:

Не сразу. Но и не слишком поздно

На первом свидании рассказывать о судебных тяжбах с бывшим - рано. Но после трех месяцев регулярного общения скрывать факт, что у вас трое детей, - нечестно.

"Ориентируйтесь на глубину связи: когда появляется доверие - можно открываться. Оно строится постепенно. Искренность важна, но не путайте ее с исповедью. Человек должен вас почувствовать и понять. Говорить нужно тогда, когда есть не просто симпатия, а уже есть связь", - советует Виталий Курсик.

Говорите просто и по-взрослому

Без драмы, без чрезмерного самооправдания. О детях стоит сообщать до момента перехода в отношения, а не тогда, когда вы еще сами не поняли, нужно ли вам это.

"У меня есть ребенок", "Я пережил(а) тяжелый развод", "У меня есть хроническое состояние, я с ним справляюсь" - сказано спокойно, честно и с достоинством. Это вызывает уважение, а не жалость. Не стоит говорить: "Я мама троих детей, и если тебя это не устраивает - до свидания". Лучше скажите, что это часть вашей жизни и вы говорите об этом открыто", - говорит специалист.

Это не экзамен

Ваша история - это не повод "проверить", выдержит ли партнёр. Вы не тестируете человека на прочность, вы открываете что-то важное о себе. И вправе ожидать уважения в ответ.

"Ваше прошлое - это часть именно прошлого, а не настоящего или будущего. Старайтесь не акцентировать на деталях, вроде "мой бывший был абьюзером, и я до сих пор плачу в подушку, как вспомню". Не сравнивайте и не навязывайте свои истории из прошлого", - объясняет коуч.

О болезнях стоит говорить также

Физические ограничения или медицинские условия, ваши или детей - это тема разговора до того, как отношения станут интимными или серьёзными. И это не должно быть предупреждением для партнера, а только честностью. Человек имеет право знать, с чем придется иметь дело.

"Такую информацию подавайте твердо, но без драмы. Вы не жертва - вы человек с особенностями, как и все", - советует эксперт.

Реакция партнера - это не ваша вина

Если кто-то испугается или исчезнет после искреннего разговора - это не о вас. Это о том, что это был не ваш человек. Или не исчезнет, а отдалится. Может просто нужно время.

"И вы не виноваты в том, что кому-то не хватает эмпатии, терпения, понимания или чего-то другого, чтобы принять вашу историю", - подчеркивает Виталий Курсик.

Все ли секреты открывать?

Есть темы, которые стоит обсудить в процессе развития отношений, есть то, что стоит сказать до перехода в более серьезные фазы или интимные, а есть то, что стоит озвучить тогда, когда отношения уже имеют основу доверия.

"Рассказывать семейные истории, бывшие зависимости, опыт насилия, банкротство - выбирать, что говорить, а что нет, только вам. Но все, что может коснуться вашей жизни сейчас - говорить надо. Вы же не хотите потом извиняться за то, что скрывали?" - отмечает специалист.

Выбирайте момент, когда оба присутствуют

Не между "салатиком и десертом", не "взрывом в офисе", не в формате смс. Выберите пространство, где есть время и тишина. Личное - достойно обсуждения.

"Быть уязвимым в отношениях - страшно. Но это и есть настоящая близость. А тот, кто хочет быть с вами - захочет знать вашу историю. Не идеальную. А настоящую. Ваше прошлое - не приговор. А ваша способность говорить о нем - доказательство, что вы выросли из него", - резюмирует Виталий Курсик.

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