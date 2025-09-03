RU

Знаменка после атаки дронов: появились фото разрушений

Фото: последствия атаки дронов на Знаменку (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Ірина Глухова

В результате ночной атаки дронов на Знаменку Кировоградской области два жилых дома разрушены, а еще 28 - повреждены. В сети показали кадры последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОГА Андрея Райковича и пресс-службу Нацполиции области.

"В результате вражеского удара на территории Знаменской громады разрушены два частных дома, еще 28 - получили повреждения. Кроме того, повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, ранения получили пять человек. Четырех из них госпитализировали, еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно.

Сейчас в Знаменке продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской дроновой атаки.

На месте работают спасатели, полицейские, коммунальщики и специалисты управления гражданской защиты. Они помогают людям, фиксируют повреждения и определяют объем восстановительных работ.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и документирует последствия атаки.

 

Фото: последствия атаки дронов на Знаменку (t.me/kirovogradskaODA)

 

Массированная атак россиян 3 сентября

Всю ночь на 3 сентября Россия атаковала регионы Украины дронами и ракетами.

Из-за вражеского российского обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников.

Также стало известно, что более 30 пассажирских поездов курсируют с опозданием.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

