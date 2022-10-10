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В Генштабе уточнили, сколько ракет и дронов было сбито во время обстрела Украины

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 15:36
В Генштабе уточнили, сколько ракет и дронов было сбито во время обстрела Украины Иллюстративное фото: в Генштабе назвали число сбитых ракет и дронов (facebook.com/kpszsu)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 10 октября, российские военные выпустили по Украине 84 крылатые ракеты и 13 иранских дронов. Всего силы ПВО уничтожили 56 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, которые приводит Минобороны Украины в Telegram.

"РФ использовала 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские "Шахид-136". Уничтожено 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября россияне нанесли массовый ракетный удар по территории Украины. В результате атак есть жертвы среди мирного населения.

Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина.

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