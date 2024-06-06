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Суд Гааги попросили выдать ордера на арест пропагандистов РФ и соратников Путина

Четверг 06 июня 2024 20:33
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Суд Гааги попросили выдать ордера на арест пропагандистов РФ и соратников Путина Архивное фото: Дмитрий Киселев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Международный уголовный суд в Гааге должен провести расследование в отношении ряда российских пропагандистов и госслужащих. Речь идет о ближайших соратниках диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Международной федерации прав человека и журнал "Холод".

Правозащитники считают, что Международный уголовный суд должен расследовать преступления:

  • пропагандиста Владимира Соловьева;
  • пропагандиста Дмитрия Киселева;
  • сотрудника "Комсомольской правды" Сергея Мардана;
  • главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян;
  • заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Кроме этого правозащитники просят проверить первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова, которого считают ответственным за пропаганду в российских СМИ.

Представители Международной федерации прав человека сравнивают российскую пропаганду с кампаниями против евреев во время Холокоста, тутси во время геноцида в Руанде, хорватов или боснийских мусульман во время войн в бывшей Югославии.

При этом важно отметить, что прокуратура Международного уголовного суда во главе с Каримом Ханом должна начать расследование, после того, как получат это обращение. А дальше прокурор сможет запросить международные ордера на арест вышеуказанных лиц, если также придет к выводам о совершении ими преступлений.

Ордеры на арест представителей РФ

Международный уголовный суд в Гааге уже выдавал ряд ордеров на арест российских чиновников и военных за преступления в Украине. Сначала был выдан ордер на арест диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за депортации детей.

Позже суд выдал ордера на арест высокопоставленных российских военных, а именно Виктора Соколова и Сергея Кобылаша.

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