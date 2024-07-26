Значительно теплее нормы: Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах 94-116 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика августа

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в августе составляет 18-24,8 градуса, в горных районах 16-19 градусов (на высокогорье Карпат 13 градусов тепла).

Абсолютный минимум температуры воздуха – 1-7 градусов тепла, на побережье морей 8-13 градусов тепла, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0-2 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 35,7-39,8 градуса, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40-42 градусов, в горных районах 30-36 градусов, на высокогорье Карпат 27-28 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-97 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, в Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах местами 104-120 мм.

Жара в Украине

Напомним, в июле в Украине наблюдалась очень жаркая погода. По данным Укргидрометцентра, уникальность нынешней жары в Украине заключается в том, что она пришла в середине июля, тогда как в предыдущие годы максимальные температуры наблюдались в начале августа. С начала июля в Киеве зафиксировано 13 температурных рекордов.

В 2024 году в Северном полушарии фиксируются рекордно высокие температуры. Синоптики предупреждали, что лето в Европе будет более жарким, чем обычно, с более высоким риском засухи и волн тепла. Воскресенье, 21 июля, стало самым теплым днем на планете за всю историю наблюдений - средняя глобальная температура воздуха в воскресенье достигла 17,09 градусов.