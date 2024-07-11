В чем уникальность нынешней жары и когда станет прохладнее: пояснение Укргидрометцентра

В прошлые годы максимальные температуры воздуха в Украине наблюдались в первой половине августа. Сейчас рекордная жара пришла месяцем ранее.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Максимальные температуры

"Для первой половины июля это достаточно необычно, поскольку у нас по климату самая теплая вторая половина июля, а самые максимальные температуры фиксировались в первой половине августа", - сказала она.

В качестве примера Голеня привела 2010 год, когда наибольшая жара была в конце июля – начале августа, а 12 августа температура в Луганске поднялась до 42 градусов – наивысшее значение.

"Если мы достигнем в ближайшие дни, суббота-воскресенье и понедельник-вторник, то до этого у нас максимальные значения были в августе. Теперь эти значения будут в середине июля. Вот в этом уникальность", – пояснила синоптик.

Причина жары

Как пояснила Голеня, причина жары в том, что в Украину по высоте поступает тропический воздух с юга. С начала он поступал с юго-востока, а теперь – с юго-запада.

"Из Африки на Средиземное море перекочевала, и к нам будет поступать ближайшие три-пять суток воздушная масса с севера Балкан, а на Балканы она из Африки попадает", - сказала она.

По их словам, в дневные часы, когда малооблачная погода, идет интенсивный прогрев. "Поэтому мы имеем самые высокие значения, максимальные температуры, которые превышают 30 градусов и даже будут достигать 40", - сообщила синоптик.

Снижение температуры

По прогнозу Укргидрометцентра, жара немного спадет на следующей неделе. Снижение температуры с понедельника, 15 июля, ожидается на западе Украины, со вторника – на севере.

"Но на юге-востоке жара будет удерживаться до 18-20 июля", - сказала она.

Голеня уточнила, что по сегодняшним расчетам, с запада и северо-запада будет поступать более прохладный воздух, а температура в Киеве может снизиться до 25-30 градусов, на юге-востоке - 30-35 градусов. Синоптики также не исключают в это время дождей.

В то же время в Укргидрометцентре ожидают еще одной волны жары в августе. "Лето еще не закончилось", - констатировала синоптик.