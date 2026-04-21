Значительные дожди, мокрый снег и заморозки: чего ждать от погоды сегодня

07:00 21.04.2026 Вт
2 мин
Погода больше напоминает зимнюю, чем характерную для середины весны
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 21 апреля (Getty Images)

Сегодня, 21 апреля, в Украине прогнозируется прохладная погода с дождями, порывистым ветром и ночными заморозками. В Карпатах ожидаются морозы и мокрый снег.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов страны сегодня будет облачно с прояснениями.

Ночью, кроме северных областей, а днем - на Прикарпатье, Закарпатье, юге и юго-востоке ожидаются умеренные, местами значительные дожди.

Ветер будет преобладать северный, 7-12 градуса м/с, в южных областях местами порывы до 15-20 градуса м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градуса тепла. В северных, а также Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях возможны заморозки на уровне 0-3 градуса. Днем воздух прогреется до 7-12 градуса тепла.

В Карпатах ожидается мокрый снег, температура в течение суток будет колебаться от 3 градуса мороза до 2 градуса тепла.

Погода в Киеве

В столице в течение дня будет облачно с прояснениями, однако обойдется без осадков.

Ветер северный, 7-12 градуса м/с.

В Киевской области ночью возможны заморозки 0-3 градуса, днем температура составит 7-12 градуса тепла.

В Киеве ночью ожидается 1-3 градуса тепла, на поверхности почвы - заморозки 0-3 градуса, днем воздух прогреется до 8-10 градуса тепла.

Фото: карта погоды в Украине на 21 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее метеорологи предупреждали о возвращении в Украину апрельских заморозков как на почве, так и в воздухе.

Также РБК-Украина публиковало подробный прогноз погоды с картами до конца недели.

Тем временем в сети начала распространяться информация о так называемых "прогнозах", якобы лето 2026 года будет "аномально жарким".

На этом фоне в Укргидрометцентре объяснили, стоит ли доверять подобным сообщениям и насколько они соответствуют реальным метеорологическим прогнозам.

