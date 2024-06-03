Заставлял бойцов строить особняк. В Одесской области разоблачен командующий ТрО

В Одесской области разоблачен один из командующих региональным управлением сил территориальной обороны (ТрО) "Юг" на привлечении бойцов к строительству его же особняк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Как отмечает ГБР, вышеупомянутый командующий регионального управления сил ТрО привлек трех бойцов к строительству своего особняка еще в 2023 году. Военные больше года строили ему дом и получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Командующему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение служебных полномочий. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавляет ДБР.