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Заставлял бойцов строить особняк. В Одесской области разоблачен командующий ТрО

Понедельник 03 июня 2024 12:55
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Заставлял бойцов строить особняк. В Одесской области разоблачен командующий ТрО Фото: в Одесской области разоблачен командующий ТрО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области разоблачен один из командующих региональным управлением сил территориальной обороны (ТрО) "Юг" на привлечении бойцов к строительству его же особняк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Как отмечает ГБР, вышеупомянутый командующий регионального управления сил ТрО привлек трех бойцов к строительству своего особняка еще в 2023 году. Военные больше года строили ему дом и получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Командующему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение служебных полномочий. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавляет ДБР.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе разоблачили работника ТЦК на взятке за выдачу справки, которая отсрочивает мобилизацию. За "бронь" от призыва он требовал у мужчины 300 литров горючего.

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