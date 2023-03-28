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Аграриев Харьковской области призывают не начинать работы на полях из-за минирования

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Харьковская область, Вторник 28 марта 2023 14:16
Аграриев Харьковской области призывают не начинать работы на полях из-за минирования Фото: аграриев Харьковской области призывают не начинать работы на полях из-за минирования (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харьковской области фермеров призывают не начинать работы на потенциально опасных угодьях, которые могут нуждаться в разминировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Отмечается, что в Харьковской области потенциально опасными остаются 570 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые требуют разминирования. При этом 270 тысяч гектаров из них уже можно начинать разминировать.

Отмечается, что для начала работы в поле, в первую очередь, следует провести обследование площади пиротехническими подразделениями. После этого фермер получит акт, удостоверяющий безопасность территории. Только после этого можно начинать полевые роботы.

"Еженедельно случаются случаи, как в агропромышленной сфере, так и в гражданской, к сожалению, подрыва людей и спецтехники. Еще раз призываю учитывать ситуацию, быть осмотрительными и начинать полевые работы только после обследования площади", - сказал заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Сейчас в области работают 20 пиротехнических расчетов, которые разминируют территории. Скоро к ним должно присоединиться около 100 новых специалистов. Они в первую очередь обследуют объекты критической инфраструктуры, публичные места и автодороги. Разминирование полей проходит там, где разрешает ситуация безопасности.

"300 тысяч гектаров от общей суммы потенциально опасных мы не можем разминировать. Есть несколько причин - непосредственная близость к линии столкновения и зона досягаемости вражеской артиллерии. Поэтому цифры будут меняться", - добавил Иванов.

При этом под временной оккупацией остаются около 72 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, в Купянске мужчина подорвался на противопехотной мине и погиб на месте.

Ранее мужчина подорвался на мине у пруда в Чугуевском районе.

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