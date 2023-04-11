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Арбузам быть. В освобожденной Херсонской области засеют бахчевые

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Херсон, Вторник 11 апреля 2023 15:25
Арбузам быть. В освобожденной Херсонской области засеют бахчевые Фото: в Херсонской области засеют арбузы в этом году (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Херсонские арбузы в этом году будут в Украине. Фермеры Херсонской области собирают засеять бахчевые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Херсонской ОВА Александра Толоконникова в эфире телемарафона.

Он отметил, что в Херсонской области собирались засеять 50 гектаров земель. При этом саперы очистили еще 20 гектаров. Спикер добавил, что аграрии в этом году собираются проводить посевную. По его словам, около 40 агропредприятий будут заниматься посевной кампанией.

Толоконников также рассказал, что фермеры собираются засеять и бахчевые. Поэтому украинцы смогут ожидать херсонские арбузы.

"Из хороших новостей - немного, но будут херсонские арбузы, на 2 тысячах гектаров будет посеян баштан, это очень символично для нас", - сказал спикер.

Напомним, в середине марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине официально стартовала посевная.

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