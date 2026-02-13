Сможет пролететь 500 км вглубь РФ: эксперты рассказали о самой дешевой крылатой ракете

Шесть европейских стран объединили усилия для создания новой крылатой ракеты с дальностью 500 километров в рамках инициативы по развитию обычных средств большой дальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Hartpunkt.
Читайте также: ПВО не справляется: какая украинская ракета вызывает нервный тик у российских солдат
Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша и Швеция подписали соглашение о совместной разработке и производстве ракет в рамках инициативы ELSA, направленной на создание обычных средств поражения большой дальности.
По информации источника, проект известен в профессиональных кругах как One Way Effector 500 Plus (OWE 500+).
Производство ракет будет распределено между странами-участниками для ускорения масштабирования и повышения устойчивости к сбоям отдельных предприятий.
Системы OWE 500+ смогут доставлять полезную нагрузку весом около 50 кг на расстояние до 500 км. В проекте предусмотрено использование обычных 155-мм артиллерийских снарядов в качестве боеголовок, что позволит снизить затраты на производство.
Ракеты проектируются как интеллектуальные системы, способные достигать целей без ручного управления.
Оператор сможет одновременно применять несколько единиц вооружения для повышения эффективности боевого применения.
Ожидается, что цена одной ракеты будет в пределах пятизначной суммы, а Германия планирует использовать их в сухопутных войсках.
Совместная разработка подчеркивает стремление Европы к стратегической автономии и усилению оборонных возможностей при минимальных затратах.
Проект OWE 500+ станет важным шагом к интеграции технологий и координации производства между странами НАТО в сфере высокоточного оружия, укрепляя оборонную инфраструктуру Европы.
Напоминаем, что на фронте была замечена модернизированная версия российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", получившая увеличенную дальность стрельбы и усиленные средства защиты, что делает ее более устойчивой к угрозам со стороны ударных дронов и повышает эффективность на современном поле боя.
Отметим, что Германия выступила с предложением предоставить Украине 35 ракет PAC-3, предназначенных для использования в системах противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, усиливая возможности страны по защите от ракетных угроз.