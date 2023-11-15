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Не смогли скрыть потери. Россияне заявили о "300-х" после обстрела Брянской области

Брянская область, РФ, Среда 15 ноября 2023 14:23
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Не смогли скрыть потери. Россияне заявили о "300-х" после обстрела Брянской области Фото: российские военные получили ранения в результате обстрела Брянской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В результате обстрела Брянской области (РФ) в минувшее воскресенье, 13 ноября, в районе населенного пункта Новенькое получили ранения несколько военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra.

Этот поселок в России находится недалеко от государственной границы с украинской Сумской областью.

По данным журналистов, вследствие атаки были ранены двое военнослужащих ВС РФ.

"Обстрел произошел 13 ноября в районе поселка Новенькое Суземского района. Ранены 2 военнослужащих МО РФ", - говорится в публикации.

Не смогли скрыть потери. Россияне заявили о &quot;300-х&quot; после обстрела Брянской области

Поселок Новенькое в Брянской области РФ на карте (фото: скрин google.com/maps)

Обстрелы и взрывы в Брянской области

Следует отметить, что в приграничных российских областях участились взрывы, сообщения об обстрелах, различных пожарах, "бавовне" на военных объектах и заводах, работающих на армию РФ.

Россияне традиционно обвиняют Украину в атаках дронов и обстрелах. Так, напомним, недавно оккупанты заявили, что якобы беспилотник атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. А 5 октября в РФ говорили о якобы массированных обстрелах Брянской области "кассетными боеприпасами".

Напомним также, что 9 ноября в Брянской области неизвестные расстреляли машину пограничников, и тогда погиб подполковник ФСБ. Ответственность за атаку взяли на себя бойцы "Русского добровольческого корпуса", которые также опубликовали видео своего недавнего рейда на эту территорию.

Добавим также, что российские пропагандисты рассказывали об обнаружении ночью 14 ноября в Брянской области БПЛА со взрывчаткой. Его якобы нашли в селе Сельцо, на территории Брянского химического завода.

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