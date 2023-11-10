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Бойцы РДК показали видео рейда в Брянскую область и уничтожения подполковника ФСБ

Брянская область, Пятница 10 ноября 2023 19:39
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Бойцы РДК показали видео рейда в Брянскую область и уничтожения подполковника ФСБ Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" опубликовали видео своего недавнего рейда на территорию Брянской области РФ. Им удалось ликвидировать подполковника ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу РДК.

"Краткий видео-отчет об успешной атаке бойцов диверсионно-разведывательной группы РДК", - говорится в сообщении.

Бойцы сообщили, что в результате профессиональных засадных действий уничтожены подполковник ФСБ и служебный внедорожник.

Что этому предшествовало

Вчера днем, 9 ноября, в Брянской области неизвестные расстреляли машину пограничников. Погиб подполковник ФСБ.

"Около 4 часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись", - пишет Telegram-канал Baza.

В результате стрельбы ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Он погиб на месте.

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