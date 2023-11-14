Крыша пробита в трех местах: в Брянской области РФ дроны атаковали химический завод

По данным канала Baza, в ночь на 14 ноября в селе Сельцо, на территории Брянского химического завода нашли БпЛА самолетного типа, начинённый взрывчаткой.

"В строящемся цеху "Брянского химического завода имени 50-летия СССР", расположенного в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом", - написано на канале Baza.

При этом, как отмечают авторы, крыша цеха была пробита в трех местах. На место были вызваны сотрудники спецслужб.

"В результате падения беспилотника пострадавших нет", - отметили на канале.

Также ночью по словам Министерства обороны РФ, четыре "украинских" БПЛА уничтожены ночью над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.

БпЛА на территории России

Ранее мы сообщали, что 12 ноября россияне заявили, о "сбитом" беспилотнике на территории Белгородской области. Традиционно. Минобороны обвинило Украину в "атаке".

К слову, вечером 10 ноября, в Коломне Московской области местные жители слышали взрывы. По словам очевидцев, взрывы были недалеко от завода, производящим ракеты "Кинжалы" и "Искандеры".