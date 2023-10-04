В Брянской области РФ заявляют об атаке беспилотника на воинскую часть

Россияне заявили, что беспилотник якобы атаковал военную часть в Карачево Брянской области ночью 4 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как пишут СМИ, около 3:00 ночи на территорию в/ч 55443 в Карачеве Брянской области упал БПЛА самолетного типа и взорвался.

Информации о пострадавших нет.

Взрывы и пожары на территории России

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников.

Так, сегодня ночью в российских Брянске и Белгороде были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО.

Позже в российском городе Красноярск на территории алюминиевого завода произошел масштабный пожар. Перед этим было слышно взрыв

Вчера утром в российском городе Шебекино в Белгородской области сегодня утром сообщили о "прилетах" по одному из предприятий.

А в понедельник вечером, 2 октября, в российском городе Ростов-на-Дону произошел масштабный пожар в складском помещении.