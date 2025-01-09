Укрепление безопасности и глобальные события: Зеленский рассказал о встрече с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Рим провел встречу с премьером Италии Джорджей Мелони. Стороны, в частности, обсудили укрепление безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в соцсети X .

"Среди ключевых тем нашего разговора - укрепление безопасности, глобальные события и подготовка к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме", - рассказал Зеленский.

Он поблагодарил Италию и итальянский народ за непоколебимую поддержку Украины.

Также Зеленский подчеркнул, что вместе можно приблизить справедливый мир и укрепить коллективные позиции.