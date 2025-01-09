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Зеленский сегодня встретится с Мелони в Риме

Рим, Четверг 09 января 2025 18:43
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Зеленский сегодня встретится с Мелони в Риме Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 января, посетит Италию. Он проведет несколько встреч, в том числе с премьером Джорджей Мелони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA и эксклюзивный комментарий пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

По данным издания, главу украинского государства ожидают в дворце Палаццо Киджи (официальная резиденция премьера Италии) в 19:30 по местному времени (20:30 по киевскому).

Также ANSA уточняет, что завтра, 10 января, в 10:00 по местному времени (11:00 по киевскому) Зеленский должен встретиться с президентом Италии Серджио Маттареллой в его резиденции.

Обновлено 19:05

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал в комментарии РБК-Украина, что Зеленский уже прибыл в Италию.

Также Никифоров подтвердил, что глава украинского государства сегодня проведет встречу с Мелони, а завтра - с Маттареллой.

По словам пресс-секретаря, Зеленский планирует обсудить в Италии:

  • оборонную поддержку Украины;
  • конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме 10-11 июля;
  • вступление Украины в НАТО;
  • сотрудничество в рамках "Большой семерки", в том числе по санкциям.

Визит Зеленского в Германию

Напомним, сегодня, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Он приехал на военную базу "Рамштайн", чтобы принять участие во встрече Контактной группы по обороне Украины.

Глава украинского государства провел отдельные встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны Германии Борисом Писториусом.

В ходе "Рамштайна" США объявили очередной пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов. Он стал последним пакетом для украинских воинов от администрации Байдена.

Также пакет военной помощи Украине анонсировала и Польша. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш не раскрыл, что именно его страна планирует предоставить Украине.

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