Зеленский сегодня встретится с Мелони в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 января, посетит Италию. Он проведет несколько встреч, в том числе с премьером Джорджей Мелони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA и эксклюзивный комментарий пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

По данным издания, главу украинского государства ожидают в дворце Палаццо Киджи (официальная резиденция премьера Италии) в 19:30 по местному времени (20:30 по киевскому).

Также ANSA уточняет, что завтра, 10 января, в 10:00 по местному времени (11:00 по киевскому) Зеленский должен встретиться с президентом Италии Серджио Маттареллой в его резиденции.

Обновлено 19:05

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал в комментарии РБК-Украина, что Зеленский уже прибыл в Италию.

Также Никифоров подтвердил, что глава украинского государства сегодня проведет встречу с Мелони, а завтра - с Маттареллой.

По словам пресс-секретаря, Зеленский планирует обсудить в Италии: