Зеленский сегодня встретится с Мелони в Риме
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 января, посетит Италию. Он проведет несколько встреч, в том числе с премьером Джорджей Мелони.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA и эксклюзивный комментарий пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
По данным издания, главу украинского государства ожидают в дворце Палаццо Киджи (официальная резиденция премьера Италии) в 19:30 по местному времени (20:30 по киевскому).
Также ANSA уточняет, что завтра, 10 января, в 10:00 по местному времени (11:00 по киевскому) Зеленский должен встретиться с президентом Италии Серджио Маттареллой в его резиденции.
Обновлено 19:05
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал в комментарии РБК-Украина, что Зеленский уже прибыл в Италию.
Также Никифоров подтвердил, что глава украинского государства сегодня проведет встречу с Мелони, а завтра - с Маттареллой.
По словам пресс-секретаря, Зеленский планирует обсудить в Италии:
- оборонную поддержку Украины;
- конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме 10-11 июля;
- вступление Украины в НАТО;
- сотрудничество в рамках "Большой семерки", в том числе по санкциям.
Визит Зеленского в Германию
Напомним, сегодня, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Он приехал на военную базу "Рамштайн", чтобы принять участие во встрече Контактной группы по обороне Украины.
Глава украинского государства провел отдельные встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны Германии Борисом Писториусом.
В ходе "Рамштайна" США объявили очередной пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов. Он стал последним пакетом для украинских воинов от администрации Байдена.
Также пакет военной помощи Украине анонсировала и Польша. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш не раскрыл, что именно его страна планирует предоставить Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.