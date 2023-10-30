РФ, вероятно, назначила нового командующего группировкой "Днепр", - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Министерство обороны (МО) России на момент публикации не объявило и не подтвердило информацию об увольнении Макаревича и вряд ли сделает это, учитывая его тенденцию регулярно скрывать резонансные изменения военного командования, отметили аналитики.

Один российский блоггер заявил, что президент России Владимир Путин отправил Макаревича в отставку во время своего недавнего визита в штаб Южного военного округа (ПВО) в Ростове-на-Дону 19 октября.

Блогер также утверждал, что Теплинский был фактически понижен в должности заместителя главного командира театра, хотя непонятно, занимал ли Теплинский до сих пор эту должность. Кремлевский военный блоггер утверждал, что слухи об увольнении Макаревича появились на прошлой неделе и что его устранение "давно назрело" из-за его управления военной ситуацией на херсонском направлении.

Он добавил, что фактически командует всей Объединенной группировкой российских войск в Украине заместитель начальника Генштаба РФ генерал-полковник Алексей Ким. ISW не может проверить эти заявления независимо.

Сообщение об увольнении Макаревича указывает на то, что Кремль или российское военное командование могут быть достаточно озабочены и скептически настроены относительно его способности отразить недавнюю более масштабную, чем обычно, наземную операцию Украины на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Один военный блогер заявил, что украинские "плацдармы" на восточном берегу Херсонской области создают опасный прецедент, и что российские войска под командованием Макаревича не смогли адекватно противостоять украинским угрозам и отвечать на них.

"Вместо этого оппонентам Макаревича, возможно, удалось убедить президента России Владимира Путина в неспособности Макаревича командовать на херсонском направлении на фоне усиления украинских наземных атак", - сообщили в ISW.

Что известно о Теплинском

В мае 2015 года назначен на должность начальника штаба территориальных войск в Южном военном округе. По данным ГУР МОУ, по состоянию на 2017 г. Михаил Теплинский осуществлял непосредственное руководство российскими оккупационными войсками на Востоке Украины.

В июне 2022 года назначен командующим Воздушно-десантными войсками. В ноябре 2022 года, по данным британской разведки, командовал отводом российских войск с западного берега Днепра. Получил за это положительные оценки в России.

24 января 2023 года британская разведка сообщила, что Михаил Теплинский, вероятно, был уволен с должности одного из ключевых командующих российскими войсками в Украине. Также оставалось неясным, до сих пор ли Теплинский возглавлял российские воздушно-десантные войска.

16 апреля 2023 года британская разведка сообщила, что РФ вернула Теплинского в боевые действия в Украине. 9 июля 2023, через несколько недель после мятежа Пригожина, британское СМИ Daily Mail написало, что Теплинский возглавил оккупационные силы в Украине после отстранения от командования Валерия Герасимова, сохранившего должность начальника Генштаба.

Ключевые выводы:

Продолжающиеся антисемитские демонстрации в Республике Дагестан и других регионах Северного Кавказа подчеркивают обострение межэтнической и межрелигиозной напряженности в России.

Кремль еще не ответил и, похоже, оставил региональные власти официально отреагировать на демонстрации.

Кремлю, вероятно, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем, и убедить еврейскую аудиторию, что еврейские меньшинства в России в безопасности, несмотря на свои усилия, представить Россию как религиозно толерантную страну.

Российские ультранационалисты выразили обеспокоенность тем, что антисемитские демонстрации распространятся с Дагестана и Северного Кавказа на другие территории России.

Председатель Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возможно, пытаются воспользоваться обострением этнорелигиозного напряжения в России, чтобы вернуть расположение президента России Владимира Путина.

29 октября российские военные блоггеры заявили, что командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский сменил генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего российской группировкой войск "Днепр", действовавшей на Херсонском направлении.

Украинские войска продвинулись в районе Бахмута в условиях продолжения наступательных действий вблизи Бахмута и на западе Запорожской области 29 октября.

The New York Times (NYT) сообщила, что официальные лица США пришлют Украине гибридные системы ПВО осенью 2023 года.

Неуказанные субъекты могли намеренно сговориться, чтобы закрыть выдающегося в российских ВДВ (ВДВ) военного блоггера.

В российском информационном пространстве продолжаются дискуссии по поводу будущего кадрового состава группы "Вагнера".

Российские войска продолжали наступательные операции на рубеже Купянск-Сватово, вблизи Бахмута, вблизи Авдовки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, а также на западе Запорожской области и продвигались к западу от Донецка.

Российские военные блоггеры заявили, что российские войска начали развертывать в Украине новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Российские военнослужащие продолжают совершать жестокие преступления в оккупированной Украине.

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