"Изменили тактику": Игнат об ударах россиян "Шахедами" по украинским городам

"За последние недели Россия усилила нападения на разные регионы, несколько изменила тактику применения "Шахедов". Об этом мы тоже неоднократно говорили в эфире", - сказал Игнат.

Он отметил, что в ходе массированной атаки, осуществленной врагом в ночь на 6 июня, "к сожалению, есть попадания и разрушения".

Однако, как подчеркнул Игнат, силы противовоздушной обороны отработали довольно эффективно, сбивая вражеские цели.

"Есть сбитые баллистические ракеты, некоторые не достигли целей. Сбито подавляющее большинство крылатых ракет противника. И по дронам тоже есть 169 локационно-потерянных, а также 199 сбитых ударных БПЛА врага", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что Силы обороны применяют все имеющиеся средства для сбития вражеских целей, чтобы защитить людей. Игнат подчеркнул, что эффективность западных самолетов при перехвате воздушных целей остается высокой.

На вопрос о том, может ли Россия готовить в ближайшие дни атаки, подобные той, что была совершена 6 июня, он сказал, что готовиться нужно к чему угодно, так как Россия продолжает нарушать нормы международного права и конвенции ведения войны.

"Нам приходится ждать от России чего угодно каждый день. Поэтому о том, что может произойти, о прогнозировании, наши определенные службы, разведка, которые возможно будут сообщать о потенциальных угрозах. Наше дело готовиться", - отметил он.