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Изменила позицию. Франция планирует поддержать вступление Украины в НАТО, - СМИ

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Париж, Вторник 20 июня 2023 16:04
Изменила позицию. Франция планирует поддержать вступление Украины в НАТО, - СМИ Фото: Франция планирует поддержать вступление Украины в НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Франции намерены поддержать членство Украины в Североатлантическом альянсе, поскольку это поможет предотвратить новую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Как отмечает издание, источники в Елисейском дворце рассказывают, что еще недавно Франция не была готова обсуждать вступление Украины в НАТО, но за последние несколько месяцев страна пересмотрела свою позицию.

Одним из показателей этого, по информации журналистов, является то, что возможность членства нашей страны в Альянсе обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце. По мнению французских политиков, такой шаг поможет оказать давление на Россию.

"Вступление Украины в НАТО может отбить у России охоту продолжать войну или, если конфликт прекратится, предотвратить любую новую агрессию. Перспектива членства могла бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет это нужным", - сообщает Le Monde.

Журналисты уточняют, что Париж с такой позицией сможет сблизиться со странами Центральной Европы и Балтии, которые выступают за членство Украины в НАТО.

"Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии", - рассказал неназванный дипломат.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, на саммите в Бухаресте в 2008 году страны НАТО пообещали, что Украина станет частью Альянса. Но позже они никак не конкретизировали свое решение.

Наша страна ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, она получит "дорожную карту" для вступления. При этом, как отмечали украинские и иностранные чиновники, членство возможно только после завершения войны с Россией.

До вступления в НАТО Украина рассчитывает получить гарантии безопасности, которые могли бы предотвратить возможное повторное нападение России.

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