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Украина хочет на саммите в июле получить "дорожную карту" для вступления в НАТО

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Украина, Четверг 09 марта 2023 19:04
Украина хочет на саммите в июле получить "дорожную карту" для вступления в НАТО Фото: заместитель председателя ОП по международной политике Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Украина во время ближайшего саммита НАТО планирует получить документ с описанием четкого пути интеграции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы ОП по международной политике Андрея Сибиги на встрече с журналистами.

"Мы ждем юридической реакции НАТО на нашу заявку о вступлении, документ, который укажет нам прямой путь к вступлению, без лишних процедурных шагов", - сказал Сибига.

По его словам, в этом документе не будет привычной риторики о "политике открытых дверей", напротив, он будет максимально конкретным. Что касается временных рамок вступления в НАТО, то, по словам Сибиги, Украина, конечно, хотела бы зафиксировать их, но сделать это крайне сложно из-за того, что страна находится в состоянии масштабной войны с Россией.

Отметим, что ближайший саммит НАТО планируется уже в июле этого года в Вильнюсе (Литва).

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина активно готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе и делает все, чтобы там были важные объявления о членстве страны.

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