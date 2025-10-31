Изменения уже завтра: как получить отсрочку от мобилизации и нужно ли идти в ТЦК

Отмечается, что большинство полученных отсрочек - сейчас их начислено более 600 тысяч - продолжат автоматически, люди просто получат уведомление в "Резерв+".

Кому автоматически продлят отсрочку

Есть отсрочки, которые точно продлятся автоматически. Их всего два типа:

отсрочки, основания для которых можно подтвердить через государственные реестры;

отсрочки, основания для которых не меняются со временем.

Также есть список лиц, для которых продление отсрочки также происходит автоматически. О ком идет речь:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военные, освобожденные из плена.

Отмечается, что в случае, когда отсрочка должна была продолжиться автоматически, но этого не произошло - проблема именно в реестрах. Данные там могут отсутствовать, или устаревшие. В таком случае их нужно обновить.

Кому предоставят отсрочку онлайн

Главный приоритет будет предоставляться оформлению отсрочки онлайн. Уже сейчас дистанционно ее могут оформить:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужья военных с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования.

Изменение места подачи документов: как это работает

Если для категории населения еще не цифровизирован процесс подачи документов на отсрочку, или человек имеет только бумажные документы и не пользуется смартфоном - нужно будет подавать заявление. Но это больше не нужно делать в ТЦК: заявления будут принимать в любом Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Уже администратор ЦПАУ после принятия документов отсканирует их и передаст в соответствующий ТЦК и СП. После принятия решения об отсрочке пользователь получит уведомление в приложении и отметку в электронном документе. Также о результате дополнительно сообщат по телефону, при необходимости можно получить распечатанный вариант военного билета.

При этом отныне главным подтверждением отсрочки становится электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+". Если нет доступа к смартфону - можно распечатать копию документа. Где взять файл для печати:

"Резерв+"

портал "Дія"

ТЦК и СП, или ЦНАП, если речь именно о документе с отметкой об отсрочке.

Бумажные документы с мокрой печатью больше не изготавливаются и не выдаются.