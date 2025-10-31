UA

Зміни вже завтра: як по-новому отримати відстрочку і чи треба йти до ТЦК

Ілюстративне фото: пріоритетом у наданні відстрочок стане "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

З 1 листопада в Україні змінюються правила надання відстрочок від мобілізації. Пріоритет буде віддаватися оформленню електронних відстрочок, а подавати документи потрібно буде в ЦНАПи, а не в ТЦК.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що більшість отриманих відстрочок - наразі їх нараховано понад 600 тисяч - продовжать автоматично, люди просто отримають сповіщення в "Резерв+".

Кому автоматично продовжать відстрочку

Є відстрочки, які точно продовжаться автоматично. Їх всього два типи:

  • відстрочки, підстави для яких можна підтвердити через державні реєстри;
  • відстрочки, підстави для яких не змінюються із часом.

Також є список осіб, для яких продовження відстрочки також відбувається автоматично. Про кого йде мова:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти;
  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військові, звільнені з полону.

Зазначається, що у випадку, коли відстрочка мала продовжитися автоматично, але цього не сталося - проблема саме в реєстрах. Дані там можуть бути відсутні, або застарілі. В такому разі їх потрібно оновити.

Кому нададуть відстрочку онлайн

Головний пріоритет буде надаватися оформленню відстрочки онлайн. Вже зараз дистанційно її можуть оформити:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти.

 

Зміна місця подання документів: як це працює

Якщо для категорії населення ще не цифровізовано процес подачі документів на відстрочку, або людина має лише паперові документи та не користується смартфоном - потрібно буде подавати заяву. Але це більше не потрібно робити в ТЦК: заяви будуть приймати в будь-якому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Вже адміністратор ЦНАП після прийняття документів відсканує їх та передасть до відповідного ТЦК та СП. Після ухвалення рішення про відстрочку користувач отримає сповіщення у застосунку та відмітку в електронному документі. Також про результат додатково повідомлять телефоном, за потреби можна отримати роздрукований варіант військового квитка.

При цьому відтепер головним підтвердженням відстрочки стає електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+". Якщо немає доступу до смартфона - можна роздрукувати копію документа. Де взяти файл для друку:

  • "Резерв+"
  • портал "Дія"
  • ТЦК та СП, або ЦНАП, якщо мова саме про документ з відміткою про відстрочку.

Паперові документи з мокрою печаткою більше не виготовляються та не видаються.

Нагадаємо, що 30 жовтня Міноборони розширило можливості застосунку "Резерв+". Тепер відстрочку від служби онлайн можуть отримати батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років.

